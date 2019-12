Hâldt Wus de Walrus syn titel by it NK maskottereedriden?

Net inkeld reedriders dogge dit wykein har stjonkende bêst yn Thialf op It Hearrenfean, it iis is ek it toaniel foar de maskottes. Op de slotdei fan it NK ôfstannen wurdt ek it twadde Iepen KPN NL maskottereedriden hâlden. Hâldt Wus de Walrus syn titel?