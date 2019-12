Pauslike ûnderskieding foar Fryske koster: "Ik ben helemaal beduusd"

Kuijpers wie al op syn achtste belutsen by de mis yn de tsjerke. Dêrnei wurke er by de V&D, dat doe noch in katolyk bolwurk wie. Doe't er koster waard, moast er faak it wurk achterlitte as er frege waard om in putsje yn de tsjerke te dwaan.

De pauslike ûnderskieding, de Pro Ecclesia et Pontifice, wurdt yn Nederlân eins net mear útjûn. Foaral yn Fryslân is de ûnderskieding sa goed as ûnmooglik noch te krijen. Dochs hawwe de pastoars en behearders fan de Dominicustsjerke it Bisdom Grins-Ljouwert sa fier krigen om in fersyk op te stjoeren nei Rome. Kuijpers wist dat it spjeldsje eins nea mear ferjûn wurdt, en dat makke de ferrassing allinne mar grutter.