Antoinette de Jong gûlt der oer: "Trije hûndertste docht wol sear"

"It is te graach wolle. It is de rêst net fine. Mar ik fiel my sa goed, en dat wol ik sjen litte."

De Jong hat har wol kwalifisearre foar it WK allround, en dat is beslist gjin B-toernoai. Mar it EK en it WK ôfstannen binne de belangrykste wedstriden fan it seizoen, seit se. "It WK allround is hiel moai, mar ik mis twa hiele grutten, dêr't ik graach sjen litte woe wat ik koe."

Reina Anema

Reina Anema waard sechsde op de 3000 meter, op twa hûndertsten achter Ireen Wüst. Yn in rjochtstreeks duel seach it der even nei út dat se Wüst noch kloppe soe, mar dat slagge net. "Se koe der krekt foar bliuwe. Jammer."