SC Cambuur is de grutske koprinner fan de earste difyzje. Under lieding fan coach Henk de Jong lykje de Ljouwerters op wei nei promoasje en miskien ek wol nei it kampioenskip. De earste seizoenshelte hie in soad hichtepunten: folle goals, goeie wedstriden en somtiden spanning. Yn it Cambuur Sjoernaal sjogge we werom op de earste seizoenshelte.