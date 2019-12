Femke Kok út 'e skroeven mei brûns op NK: "Myn wykein kin net mear stikken"

Der is allinne ien probleem: de WK ôfstannen is in wike foar it WK foar junioaren. En offisjeel is Kok noch junior. Dy wedstriden wol se dan ek graach ride, want: "Ik bin no noch junior, dus moat ik der no noch fan genietsje. Dat kin oar jier net mear. Ik moat sjen oft de WK ôfstannen past tusken de juniorewedstriden. It WK foar junioren is noch altyd it belangrykste doel. Oft it past, dêr ha ik noch net nei sjoen."

Snein rydt Kok ek noch de 1000 meter op de NK ôfstannen.

Bliidskip by Letitia de Jong

Foar Kok, op it twadde plak, einige Letitia de Jong. Dat is itselde resultaat as se ferline jier helle. Se is dus wis fan in ticket foar de WK ôfstannen. "Ik bin hiel bliid dat ik der by sit. It is gjin geheim dat ik hjir as ien fan de favoriten oan de start stie. Ik koe yn sekere sin allinne mar ferlieze, mar gelokkich barde dat net."