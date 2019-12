Kramer en De Vries komme net yn 'e buert fan it poadium op 1500 meter

Kramer ride yn de lêste rit tsjin Roest en kaam mei 1.47,13 net fierder as de sânde tiid. De Vries ride al earder en waard yn 1.47,81 achtste. Hy is troch dizze 1500 meter wol wis fan it WK Allround yn Hamar ein febrewaris. De bêste twa oer in klassemint op de 5000 en 1500 meter binne dêrtroch wis. Foar De Vries binne de druven soer: hy helle op de 5000 meter ek al gjin WK-ticket. Dat jildt wol foar Kramer, dy't op dy ôfstân twadde waard. Patrick Roest en Sven Kramer binne no wis fan it WK Allround. Op it NK Allround kin Douwe de Vries mooglik it tredde plak noch bemachtigje.

De tiid fan Krol wie in hiele rappe. Hy siet mar in heale sekonde boppe it baanrekôr op de 1500 meter, wylst de omstannichheden sneon swier wiene op Thialf. De luchtdruk wie heech en dus waarden der oer it algemien gjin hiele rappe tiden riden.

Tjerk de Boer einige yn 1.49,71 as fjirtjinde. Jur Veenje fan Garyp waard sechtjinde, mar yn in nij persoanlik rekôr: 1.49,91. Wrâldrekôrhâlder Kjeld Nuis wie net fit en die net mei.