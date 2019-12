Femke Kok ferrast mei brûns op 500 meter, achter De Jong en Leerdam

Letitia de Jong is ek wis fan de WK ôfstannen. De kans dat De Jong en Kok meidwaan meie oan de Europeeske Kampioenskippen ôfstannen yn in Thialf-stadion is ek grut. Se binne dêrfoar noch wol ôfhinklik fan de oare ôfstannen. In saneamde matrix bepaalt wa't der meidwaan mei. Dat binne der maksimaal tsien.

De grutte teloarsterlling op de 500 meter wie Janine Smit fan It Hearrenfean. Ferline jier waard se Nederlânsk kampioene, mar no kaam se net fierder as it tsiende plak mei 38,66. Michelle de Jong foel ek ôf. Se waard sânde.

Femke Kok hie fantefoaren net tocht dat se in startbewiis foar it wrâldkampioenskip krije soe. "It is in senioaretoernoai, en it WK junioaren is myn belangrykste doel. Mar myn wykein kin net mear stikken!"