De Alvestêdetocht op in wetterfyts? "Dat moat yn 40 oeren kinne"

"By de evaluaasje hienen we it deroer dat we sa'n moai wykein hân ha", fertelt Douwe de Vries. "We betochten dat we wol wer wat dwaan wolle, mar dan wol wat dat noch net earder dien is. Doe kamen we op de wetterfyts út."

Dat plan is al serieus útwurke. Hylke Zijlstra fan Koudum hat in ûntwerptekening makke en Hessel Fekkes sil de wetterfyts bouwe. "It materiaal is der, mar we sykje noch trapstellen, en it soe moai wêze as in fytsfabrikant dat sponsorje wol."

Se ha harsels as doel steld om de tocht binnen 40 oeren te dwaan "Mei de bierfyts hienen we berekkene 27 oeren nedich te hawwen, mar doe rûnen we twa oeren foar op skema."

De planning is om it pinksterwykein fan 21 o/m 23 maaie 2021 de tocht te dwaan.