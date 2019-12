Kommandant Stallmann ferlit Ljouwerter fleanbasis

De oerstap komt op in opfallend momint. De fleanbasis sit midden yn de oergong fan de F-16 nei de F-35. Ek wurdt hurd wurke oan de komst fan ûnbemande fleantugen, de MQ-9 Reaper.

Stallmann giet earder fuort as ferwachte. Meastentiids sit in kommandant fan in basis trije jier op in posysje.

Meikoarten wurdt bekend makke wa't de opfolger wurdt fan Arnoud Stallmann op de fleanbasis Ljouwert.