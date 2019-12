Winsto de Fryske top 100 oaljekoekebakkersbokaal?

Mei ik ek sûnder oaljekoek delkomme?

Fansels! Elkenien is wolkom om de Fryske top 100 yn it Mediakafee fan Omrop Fryslân by te wenjen. Sterker noch, dat fine we allinnich mar gesellich. Der komme in hiel soad gasten del om werom te sjen op it jier 2019, en fansels draaie we de aldermoaiste Fryske muzyk. It wurdt dus in hiel smûk en sfearfol âldjiersprogramma!