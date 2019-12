Dammers stride om Nederlânsk kampioenskip FRYSK!

Foar de fiifde kear is dizze sneon it offisjele Nederlânsk kampioenskip FRYSK! Yn Tresoar yn Ljouwert spylje spilers it Frysk damspul, mar dan mei fiif skiven de spiler. Dizze fariant is spesjaal ûntwurpen om de drompel foar it komplekse Frysk damjen te ferleegjen.