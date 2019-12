Artysten bringe muzykmaraton mei nûmers út de Top2000

"Der steane mei elkoar 34 acts op it poadium", fertelt Marieke Kooistra fan de organisaasje. Se ha de dielnimmende artysten de list fan de Top 2000 fan foarich jier jûn en frege dêr fjouwer nûmers fan út te sykjen. "Se fertolkje dy nûmers op eigen wize, dat kin yn it Frysk of Liwwadders. Se kinne der ek in diskoferzje fan meitsje, dat mei allegear, it makket net út."

De maratonfoarstelling begûn om 10.00 oere en duorret oant 23.30 oere.