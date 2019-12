Fryske studinten yn Frjentsjer foar 87ste krystkongres

De lêste jierren bestie de federaasje út noch mar twa studinteferieningen: Bernlef yn Grins en WSSFS út Wageningen. Dit jier docht Aldgillis út Delft ek wer mei oan de organisaasje. Mei tsien leden binne se wer oanwêzich. Begjin 2000 wie de feriening opdoekt om't se te min leden hienen.

It tema fan it kongres is 'warberens yn de Waadhoeke', bedriuwen fertelle wêr't se mei dwaande binne, lykas in slakkeboer.

Foarsitter Sander Postma is tefreden oer de opkomst; der binne al mear as 70 ynskriuwers en der sille noch wol in pear by komme.