Boalsert hat de bêste oaljekoeken; Drachten de minste

Dy test is oars as oars dit jier. It Algemeen Dagblad dy't de test yn it ferline altyd útfierde, is dermei ophâlden. No hat in ûnôfhinklik testpanel maksimaal 15 gebakkreamen de provinsje test. Dêr moast in kreameigener him sels foar opjaan.

De kream fan Akkerman yn Boalsert krige it sifer 8. "Grote bollen en lekker. Je krijgt echt waar voor je geld", sa skriuwt de sjuery. By de kream sels binne se wiis mei de priis. In grut geheim is der net seit Elise Akkerman: "Wy hâlde it simpel. We brûke allinnich wetter, sâlt, gist en sûker."

It nijs soarget al foar ekstra oanrin. "Ja, er zijn mensen die het op de radio hebben gehoord of gelezen en zeggen dat ze die dan toch maar even moeten komen proeven."