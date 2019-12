Soad fraach nei fakânsjehúskes op in fjoerwurkfrij park

Ek de grutte kampings It Wiid by Earnewâld en de Kuilart by Koudum binne dizze krystfakânsje foar it earst offisjeel fjoerwurkfrij. Ek op dizze twa lokaasjes sitte alle 70 fakânsjehûskes fol, fertelt eigener Annelie Bleckman. "Honden zijn deze kerstvakantie voor het eerst welkom bij ons, en dat merk je meteen. Ik denk dat deze nieuwe aanpak een blijvertje wordt."

Ien fan de gasten op kamping It Wiid is Bono, in 9-jierrige Ierske setter út Zeist. "Thuis moet ik hem echt naar buiten duwen, zo bang is ie", fertelt Bono syn baaske Sabine Geurts. "Het gaat niet alleen om oudjaar, het geknal begint al dagen eerder."

Yn Earnewâld komme hûn en baaske wer ta rêst. Eigener Bleckman heakket der oan ta dat se net prinsipieel op fjoerwurk tsjin is. "Maar ik denk dat het goed is dat er gebieden zijn zonder vuurwerk. Ons park ligt in een nationaal park en daar past de status vuurwerkvrij heel goed bij."