Duizend Dagen: #5 It gefoel fan feilich

By it 'vreemdelingendebat' yn de Twadde Keamer yn 1992 stiene twa mannen tsjinoer elkoar. Steatssiktaris fan Justysje Aad Kosto en direkteur John van Tilborg fan stichting INLIA. Mei beide manlju sjogge wy werom. Hoe tinke se hjoed-de-dei oer tsjerke-asyl op De Rottefalle? En hoe koe it tsjerke-asyl útgroeie ta sa'n útputtingsslach? Yntusken gûnzet it op De Rottefalle, dat him tariedt op in reünytsjinst yn de tsjerke. Der is spanning: komt de Syryske famylje wol? En slagget it om 25 jier nei dato de 'sirkel rûn te meitsjen'?