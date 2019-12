Flyers rinne yn Den Haag tsjin earste kompetysjeferlies oan

De UNIS Flyers ha it jier 2019 ôfsletten mei in ferlies tsjin Hijs Hokij Den Haag. Nei overtime waard it 3-2 yn Súd-Hollân. It is it earste ferlies foar de Fryske iishockeyers yn njoggen wedstriden yn de BeNe League. Se bliuwe wol koprinner.