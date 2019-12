Sven Kramer: "Sa min is it hielendal net"

It gefoel wie al goed. In wike lyn ried Kramer mei 3.37,39 al in baanrekôr op de 3.000 meter. "It hoecht gjin 3.37 te wêzen om der in goed gefoel oan oer te hâlden. Twa sekonden dreger hie it noch hieltyd foar in goed gefoel soarge."

Mar hy giet de goede kant op, dat fynt er sels ek. "En ek yn dizze rit sit noch potinsje en ferbettering. Want ik fûn 'm hielendal net sa flak: op in gegeven momint liet ik 'm oprinne nei 29,6 en 29,7. Dêr ferskyt ik mear as in sekonde op Roest. Foar de winst is dat spitich, mar op it momint kin ik der net echt wekker fan lizze."