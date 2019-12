Definityf gjin doarpshûs Feanwâlden: "Neat oars as lijen hân"

Dat lijen wie net ûnderling. De problemen dy't de stichting hat binne mei de gemeente. "We binne ek in beswierskriftproseduere start. We wolle alles boppe tafel ha. It moat helder wêze hoe't dit ferrinne kind hat."

De ôfrûne wike hat de stichting it noch ien kear besocht. "We ha wat ferneamde Feanwâldsters ree fûn om dochs ris mei de gemeente te praten. As we in goedkeapere ynvestearring ha, soe der dan ek noch wat romte komme om it op de aginda te krijen?" Nee, wie de konklúzje. "Moandei hat dy groep in petear hân mei fjouwer fraksjes. Derút hat bliken dien dat der gjin draachflak is om it noch in kear op de aginda te krijen. Dat is it ein oefening. As de gemeente útfalt as ko-finansier, dan wol gjinien mear sponsorje of op in oare manier wat bydrage."