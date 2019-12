Sulver op 5000 meter foar Kramer by comeback, Roest wint

Lykas in wike lyn like Kramer net in soad lêst te hawwen fan 'e rêch. Syn race wie mei allegear rûntsjes yn de 29 sekonden moai flak en boppedat koe Kramer noch fersnelle nei 3.000 meter. It brocht him ta 6.10,91 en dêrmei wie hy hast trije sekonden rapper as de tiid dy't er ferline jier ried op de NK ôfstannen.

De rit fan Bergsma wie net sa flak as dy fan Kramer en boppedat hie de Boarnster net sa'n machtige fersnelling yn 'e hûs as Kramer. Dêrtroch moast Bergsma genôch nimme mei it tredde plak. Dat smyt him wol in ticket op foar it WK ôfstannen.

Roest ried lang in lytse sekonde ûnder de tiid fan Kramer. Yn de slotronden koe er sels noch fersnelle en kaam er noch ticht by it baanrekôr fan de Rus Danila Semerikov. Uteinlik wie syn 6.09,79 goed foar de fiifde tiid ea riden op Thialf.