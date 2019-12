FIDEO: Friezen kieze it sportmomint fan 2019

In sportmomint dat gjin kâns makke op de titel wie de Swimalvestêdetocht mei Maarten van der Weijden. Hy is gjin Fries. "Maar daarom vind ik het wel fantastisch dat ik hier mag zijn", sei er. De Swimalvestêdetocht makke in soad los, ek by Van der Weijden sels. "Vanochtend nog was ik in Kimswerd bij een mevrouw die ontzettend geraakt werd door de tocht. Dat is zo mooi. Ik heb dit keer, nog veel meer dan vorig jaar, toen het een lijdensweg was, zo ontzettend veel genoten."

Maarten van der Weijden sjocht werom op syn meunstertocht: