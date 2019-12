Grutte krystbeam op Skier hat gjin ballen, mar ôffal fan MSC Zoe

De spesjale krystbeam is freed yn it sintrum fan it doarp delset en ûntstutsen yn oanwêzigens fan boargemaster Ineke van Gent en leden fan it team Waterzooi. De krystbeam is in tydlik oantinken oan de kontenerramp en in rop ta besinning. Dy oprop is om minder guod te keapjen, minder plestik te brûken en te kiezen foar duorsume materialen.

Waterzooi

Waterzooi is in projekt dat nei oanlieding fan de kontenerramp it bewustwêzen oer de gefolgen fan plestik ôffal foar it miljeu fergrutsje wol. Dat dogge se troch clean-ups en oare kreative uteringen te dwaan, sa as dizze spesjale krystbeam.