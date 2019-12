Wüst en De Jong komme op 1500 meter net oan tiid Wijfje

Wijfje rydt ûnder coach Henk Hospes foar it Gewest Fryslân. It is har earste nasjonale titel.

Reina Anema moast genôch nimme mei it sânde plak yn 1.57,43. Twa jonge rydsters fan it Gewest Fryslân koene har ek sjen litte op dit NK. Sprintjunioarekampioen Femke Kok ried yn in tiid fan 1.59,81 nei it 14e plak. Myrthe de Boer wie mei har sântjin jier de jongste dielnimmer op dizze ôfstân en einige as tweintichste yn 2.02.97.