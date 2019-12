Opposysje It Amelân wol ekstra riedsgearkomste oer útstel plannen jachthaven

Net allinnich de opposysje set fraachtekens by de situaasje. Fraksjefoarsitter Irma Marinus fan koälysjepartij PvdA seit dat it teloarstellend is dat de ried net kend is yn it kolleezjebeslút. Se snapt wol dat der foarearst noch gjin beslút oer de jachthaven makke is.

Kolleezje fan gjin kwea bewust

It Amelanner kolleezje is him fan gjin kwea bewust: "Het college ziet geen tegenstelling tussen de opdracht van de raad en de insteek om eerst bij de gebruikers van de jachthaven alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Zie dat maar als stap één in de uitvoering. De raad had bij de behandeling opgeroepen de uitvoering zorgvuldig aan te pakken", is de reaksje út Ballum.