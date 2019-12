Ekspedysje nei it Rif foar frijwilligers kontenerramp

Njonken it seehûnesintrum dogge de organisaasjes Groningen Schoon Dankzij Mij, WadOp en keunstner Maria Koijck mei oan de ekspedysje. Se hâlde de tocht om omtinken te freegjen foar it feit dat de effekten fan de ramp noch hieltyd te sjen binne. De partijen biede de dei oan oan de frijwilligers dy't in jier lyn meiholpen ha mei it opromjen fan it ôffal.

Op 2 jannewaris takom jier sille se ek eventueel nij oanspield ôffal opromje. De middei bringe se in besite oan it seehûnesintrum. It ôffal dat se dy dei fine, bringe se dan nei in tentoanstelling dy't dêr ek is.