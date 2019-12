Bette Dam nei boek oer talibanlieder: "Afgaanske oerheid wol my swart meitsje"

Bette Dam fertelt oer har ûntdekking: "Sy wiene yn de folle ferûnderstelling dat Mullah Omar de oarloch tsjin de Amerikanen en Nederlanners organisearre fan de bergen yn Pakistan út. Mar der wie ek neat bekend oer him. Der wie net in foto, wy hiene nea wer wat heard oer him. It boek giet oer watst eins kinst ast der echt nei op syk giest. Nei fiif jier haw ik konkludearre dat hy noait yn Pakistan west hat en dat hy it it grutste part fan de tiid op rinôfstân fan in Amerikaanske basis yn Afganistan wenne en dat hy dêr neat mei dien hat. Dat hy sa'n meunster wie, dat wie dus net werom te finen."

Wat minder nei de Amerikanen sjen

"In Amerikaanse auteur dy't in soad oer de CIA skriuwt, sei: dat is wol mooglik, om't wy gewoan in soarte tunnelfisy hiene op Pakistan. Wy hawwe hiel bot socht, mar benammen yn Pakistan. Foar my wie dat ek sa. Ik wit noch goed dat ik op in momint tocht: hy is hielendal net flechte, hy sit hjir gewoan."