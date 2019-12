Omrop TIP: Sportmominten 2019

Freed wurdt de top 10 bekendmakke mei de moaiste Fryske sportmominten, dêr't earder op stimd wurde koe. It publyk en in faksjuery hawwe útmakke wat it moaiste sportmomint fan 2019 is. Efkes lekker weromsjen op it sportjier, op alle hichtepunten en djiptepunten. It komt freed allegearre foarby yn it programma Sportmominten 2019. De útstjoering begjint om 17.15 oere en wurdt elts oere werhelle.