FIDEO: Wat binne 'Mührens Moaiste'?

De earste seizoenshelte is dien en SC Cambuur liket op wei nei it kampioenskip. It earste healjier hie in soad hichtepunten: de omhaal fan Mac-Intosch, de stift fan Oratmangoen en de doelpunterein fan Mühren. It Cambuur Sjoernaal healjieroersjoch lit alle hichtepunten fan de earste seizoenshelte sjen! Sneon 28 desimber is it te sjen by Omrop Fryslân op telefyzje nei Fryslân Hjoed en It Waar. Fansels is it healjieroersjoch ek te besjen fia ynternet en de Omrop-app.