Winkelgebiet Easterwâlde moat mei-inoar oanpakt wurde

Ein ôfrûne jier ûntstie der ûndúdlikens oer de takomst fan it sintrum fan Easterwâlde om't der gjin folsleine fisy wie. Ek de útwurking fan it bestimmingsplan foar it Oude Dorp soarge foar in dilemma om in kompakt sintrum hinne.

It proses om ta in einrapport te kommen is begelaat troch in advysburo. Yn it rapport stiet dat der eins trije winkelgebieten binne dy't inoar oanfolje, fan de nij te bouwen Lidl oant de Poiesz. De brêge oer de Opsterlânske Kompanjonsfeart is it ferbiningspunt.