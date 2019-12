Yn 2020 gjin Mar-athon om Snits hinne fanwegen Slachtemarathon

De organisaasje fan de Mar-athon fan Snits is tige wiis mei de maraton fan ôfrûne simmer. Se sjogge nei eigen sizzen werom op in evenemint mei entûsjaste dielnimmers, in grut publyk, ûnmisbere frijwilligers en helptsjinsten en prachtich simmerwaar. De organisaasje sil it kommende jier brûke om tariedingen te dwaan foar de sechde edysje fan de Mar-athon om Snits hinne yn de simmer fan 2021.