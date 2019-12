Jubileum Slach om 'e Toer by Surhuzum: mear as 1.200 liter snert útdield

Der binne trije ôfstannen by de kuier: 10, 20 en 30 kilometer. De kuierders dy't de langste ôfstân rinne, binne foar acht oere moarns al úteinset. De start is by MFC De Delfeart yn Surhuzum. De kuiersers stekke ek de grins oer om yn it Grinzer Westerkwartier in stik te rinnen.

Nei Trimunt

"It is in echte winterkuiertocht, mei fan alles der op en der oan. Fan Surhuzum nei Surhústerfean, in stikje fan 'e Kompenije en dan yn de rjochting fan Trimunt," fertelt Pieter Loonstra fan de organisaasje. De tocht rint oer gewoane diken, mar ek oer âlde paden en rûtes dy't oars ticht binne foar it publyk. De tocht einiget wer yn De Delfeart oan de Bartemerwei.

"Op fiif plakken steane minsken fan ús op de rûte. Yn in gebou fan Steatsboskbehear komt alles wer byinoar, dêr binne oaljekoeken en sûkelarjemolke," seit Loonstra.