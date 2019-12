Fries Museum hat kwotum foar oankeap en presintaasje froulike keunstners

It Fries Museum is ien fan de trije Nederlânske musea dy't in kwotum hantearje foar de oankeap en presintaasje fan wurk fan froulike keunstners. Dat docht bliken út in ûndersyk fan De Volkskrant ûnder 28 Nederlânske musea. It giet by it Fries Museum om de hjoeddeiske keunstkolleksje. De oare twa musea binne Museum Arnhem en it Van Abbemuseum yn Eindhoven.