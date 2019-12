Duizend Dagen: #4 Bestimming Enschede

Wy binne ûnderweis nei Enschede, nei de Syryske famylje dy't fan 1992 oant en mei 1994 yn de Menistetsjerke fan De Rottefalle wenne. Mar fine wy dêr wol de antwurden dy't wy sykje? Oan de hân fan antropolooch Jan Schukkink ferdjipje wy ús yn de Syrysk-Ortodokse mienskip, dy't sa grut wurden is yn Twente. Sa leare wy Meryam Sumer kennen, bestjoerslid fan ien fan de Syrysk-Ortodokse tsjerken yn Enschede. Wy steane fersteld as bliken docht, dat har persoanlike ferhaal soms lykop giet mei it ferhaal fan De Rottefalle.