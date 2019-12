Bromtoanen: in ûngrypber en ûnbekend probleem dat hieltyd grutter wurdt

Wat is in bromtoan?

In bromtoan, of ek wol leechfrekwint lûd, is lûd datst hast net hearst om't it in frekwinsje hat ûnder de 100 Hertz. Gewoane lûden lizze tusken 125 en 8.000 Hertz. It leechfrekwinte lûd kin tige aaklik foar minsken wêze en wurdt omskreaun as in konstant, dreunend lûd. It is krekt as draait der in frachtwein stasjonêr, of stiet der earne in aggregaat oan.

It lûd kin komme troch bygelyks de wyn, mar ek troch pompen, motoaren of aggregaten. Dochs is de boarne fan it lûd faak dreech te finen, om't dizze frekwinsje fan lûd net hindere wurdt troch bygelyks in muorre fan in hûs of ysolaasje. Dêrom kin de boarne samar tsien kilometer fierderop wêze.