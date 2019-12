Davos bliuwt nedich foar astmapasjinten lykas Sanne

Petysje

Mei lotgenoaten begûn se in petysje en beluts se de lanlike polityk derby, en mei sukses: dizze wike hearde se dat se dochs nei Switserlân ôfreizgje mei. "Op 20 jannewaris stap ik op it fleantúch, en mei ik wer trije moanne refalidearje."

Dit klinkt miskien as in betelle fakânsje, mar dat is it neffens Sanne absolút net: "Do sitst dêr sûnder famylje, sûnder freonen, en kinst net wurkje of nei skoalle." Se hat it sels dan ek wol dreech hân op har foarige reizen. "Mar ast better wurdst dan witst wêr'tst it foar dochst."