Wenhûs njonken Sint-Anne troch brân ferlern gien

De bewenners wiene op it momint fan de brân net thús. Der binne meardere brânwachten út de omjouwing nei Sint-Anne riden. Neffens guon berjochten soe der ek asbest yn it pân sitten hawwe, mar hat der gjin gefaar foar de omjouwing west. Yn in skuorre njonken it hûs stiene in pear hynders en in hûn, mar dizze bisten binne der op 'e tiid weihelle.