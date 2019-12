Hûnderten Friezen rinne de krystkaloryen derôf by krystkuiers

Tryn's krystkuier is mear as allinnich in tocht om te rinnen: sa kin der ek puzele wurde oan in spesjale puzzelpriisfraach.

Fan healwei tolven oant healwei ienen koene minsken dêr kuierje oer in lingte fan njoggen kilometer. De rûte sette útein by Heemstra State. De kuierders waarden nei ôfrin ferrast mei live-musyk en foar de leafhawwers stie der in pantsje stamppot klear.

Neffens de organisaasje wie it in tige slagge edysje, mei troch it moaie waar. Der kamen sa'n 500 kuierders op ôf.