Doarpen Wyns, Miedum en Bartlehiem fiere krysttiid mei eigen film

Yn oparbeidzjen mei leden fan de krystkommisje en in studint fan NHL/Stenden is it hiele doarp útnûge om mei te dwaan. It eindprodukt is in fideokrystferhaal fan acht minuten, wêryn't de bern op eigen wize it bibelske krystferhaal fertelle.

Sawol de bern as de spilers komme út ien fan de trije doarpen. De ynspiraasje fan de film is in fideo fan fjouwer jier lyn fan in lytse mienskip út Nij-Seelân.