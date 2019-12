Weromsjen: de ynvaazje fan de ikeprosesjerûp

De rûpen sitte yn ikebeammen om't se sljocht binne op de bledsjes fan de beam. De ikebeam komt benammen foar op sângrûn, dus yn de Stellingwerven, Opsterlân, mar ek yn de bosk fan Gaasterlân. Troch de mylde winters en in ferlet fan natuerlike fijannen is ús lân in smûk plak foar de bistjes. Mei as gefolch dat de ikebeammen dizze simmer fol sieten mei nêsten en rûpen.

Bestriding

Gemeenten en boskwachters hawwe besocht de bistjes te bestriden troch se op te sûgjen of te ferbrânen. Bestriders wisten hast net wêr't se nei ta moasten om it bistje te ferdylgjen, sa drok wie it. Yn dizze tiid fan it jier hawwe de rûpen, dy't earder útgroeid binne as nachtflinters, al aaikes yn de ikebeammen lein.