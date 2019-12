Duizend Dagen: #3 De keunst fan it knikkerjen

Sjoernalisten Wieberen Elverdink (Ljouwerter Krante), Diane Romashuk (Friesch Dagblad) en Karen Bies (Omrop Fryslân) makken DUIZEND DAGEN, in podcast yn fiif dielen oer de bysûndere skiednis fan it tsjerkeasyl fan Rottefalle. In projekt fan Finster op Fryslân, makke mei stipe fan de provinsje Fryslân. Byld: Jentsje Popma.