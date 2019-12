Tachtich dielnimmers oan krystkuier yn Aldeberkeap

Yn Aldeberkeap waard op woansdei al troch sa'n tachtich dielnimmers kuiere. Sûnt 2012 is dêr op earste krystdei in saneamde krystferhalekuier. Skriuwer Karst Berkenbosch late dy tocht en fertelde ûnderweis it nedige oer de skiednis fan de streek.

By âldereinsintrum It Kamphuus fertelde Berkenbosch ek noch in krystferhaal, wylst de de kuierders oan de sop en de broadsjes sieten. Dat de bysûndere ferhalekuier yn Aldeberkeap in echte tradysje wurden is, docht wol bliken út it feit dat Berkenbosch ek foar takom jier al wer boekt is.

In tal fan Berkenbosch syn krystferhalen is bondele yn it boek 'Van huizen en huisjes', dat earder dit jier ferskynde.