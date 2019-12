Weromsjen: Mûne De Hond yn Peazens kin wer mealle

Beide mûnen wienen yn minne steat. By de mûne yn Holwert moast ûnder oare wurk dien wurde oan de wjukken en de skroef. It mealwurk yn de nôtmûne De Hond by Peazens wie fertutearze en draaide net mear. It stie al sûnt 1950 stil. No is al it binnenwurk, wer nedich, ferfongen. Ek de minne balken binne ferfongen.

Foarsitter Wiepke Schukken is bliid dat it wurk no klear is: "It is foar it gebiet hjir ek in toeristyske lûker. In soad minsken komme lâns om efkes binnen te sjen." It is de bedoeling dat der ek wer meald wurdt. Mûnder Wim Rietdijk is der hielendal klear foar: "Ja, alles werkt weer. Het wordt alleen wel veevoer, want wil je het zo verkopen dan moet je voldoen aan strenge hygiëne-eisen."