Soad ynteresse yn ekstra kavels bedriuweterrein Lauwerskwartier Surhústerfean

Lauwerskwartier kin definityf útwreide wurde nei in útspraak fan de Raad van State. De heechste bestjoersrjochter koe him net fine yn de beswieren fan omwenners dy't de oanlis fan de ekstra bedriuwsromte tsjinhâlde woene.

It bedriuweterrein krijt ek in twadde ûntsluting op De Skieding, wêrtroch't de ferkearsdruk op de Groningerstraat by Surhústerfean ôfnimt. Mei de oanlis fan de twadde ûntslutingswei, dy't foar 2021 op it programma stiet, is in totale ynvestearring fan 1,5 miljoen euro muoid. Provinsje Fryslân en de gemeente Achtkarspelen betelje elk de helte.