Weromsjen: Noflik âld wurde yn De Peinder Mieden

"Wy binne hjir gelokkich, dit is it plak dêr't we âlde wurde wolle." Marianne van Staveren sjocht fan út har wenkeamer út oer it Peinder Kanaal. Sûnt maart dit jier wennet se mei har man Cor yn it natuergebiet De Peinder Mieden. Har kat komt yn de fierte oanrinnen: "Is it hjir in wier paradys foar him. Altyd wol earne in mûs te finen." De Van Staverens binne no gelokkich, mar in oantal jierren lyn wie dat wol oars. Doe twivelen se oft se der wol goed oan dien hiene harren hûs yn Aldegea (Sm.) te ferkeapjen.

Drege oanrin

Dy twifel hie te krijen mei alle prosedueres en fertragingen dy't it natuer- en lânskipsprojekt troffen. Yn 2008 waard it plan makke om yn it gebiet De Peinder Mieden in duorsume wenwyk te bouwen. It gebiet, dat foar de lânbou brûkt waard, moast feroare wurde ta in natuergebiet dêr't yn wenne wurde mocht. De eigeners binne sels ferantwurdlik foar it natuerbehear. Mar troch de finansjele krisis slagge it net genôch belangstellenden te finen. Dat slagge pas yn 2016.

Definityf bestimmingsplan

Doe ûntstie der op 'e nij fertraging. Tsjin it wizige bestimmingsplan waard beswier oantekene. Nei oerlis mei de beswiermakkers koe it bestimmingsplan yn july definityf fêstlein wurde. Yn 2018 sette de bou fan de earste wenten útein.