Weromsjen: It ein en in nij begjin foar Sybrandy's Speelpark

Op dit stuit hat Jaarsma mear as 100.000 euro oan donaasjes binnen, plus in liening fan 400.000 euro fan de gemeente De Fryske Marren. "It kin no hast net mear mis gean. We moatte noch in pear lêtste fergunnings tekenje en dan kinne we begjinne mei it ferhúzjen", lit Jaarsma witte.

Mei in bytsje gelok

Hy hopet op 2 april 2020 iepen te kinnen, al is dat optimistysk. "As we dizze winter froast yn de grûn ha, rinne we gelyk fertraging op. En it is allegear al in strakke planning. We moatte dus wat gelok ha, mar dat ha we oant no ta elke kear noch hân."