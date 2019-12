Brassband Apollo blaast Grousters foar de tritichste kear de Krystdagen yn

Op tal fan plakken spile de brassband krystlieten foar de Grousters. Dit jier koene minsken it korps ek útnoegje om by harren foar hûs te spyljen. Dêr moast dan wol in bydrage fan 50 euro foar de jeugdoplieding tsjinoer stean.

Foarsitter Jolanda Wijnstra fertelde dat dêr acht minsken gebrûk fan makke ha. "Foar ús in moaie ynstruier, mar it is dochs benammen te dwaan om it mienskipsgefoel. Dêrom is dit ek foar ús de moaiste wize om de Krystdagen yn te gean!"