Gasbedriuw jout buorlju gaswinput Noardwâlde kadobon foar oerlêst

Neffens Linda Jones fan Sânhuzen bestiet de kâns dat Weststellingwerf lykas Grinslân te meitsjen krijt mei ierdbevings as gefolch fan dy gaswinning. Op 11 desimber waard se moarns om trije oere wekker troch in trilling, dy't neffens har bot op in ierdbeving like.

Sy fynt dêrom dat der gau mjitapparatuer yn de streek komme moat om takomstige ierdbevings en ierdbevinkjes goed te registrearjen. It risiko fan ierdbevings yn it gebiet is seker net tinkbyldich, want de grutste Fryske ierdbeving oant no ta wie yn it jier 2009 yn it doarp De Hoeve, oan de oare kant fan de gaswinput.

Se lit it der net by sitte. Sy is - lykas de gemeente Weststellingwerf - dwaande mei nije juridyske stappen tsjin gaswinner Vermilion. Neffens har binne der ferskate saken dy't net doge oan de fergunnings dêr't Vermilion mei wurkje wol. It bedriuw wol bygelyks trochgean mei it winnen fan gas oant 2038, wylst de konsesje mar oant 2025 rint.