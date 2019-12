Topdrokte restaurants mei krysttiid: Wêrom ite hieltyd mear minsken bûten de doar?

Pensjonearre skoanheit yn de keuken

By Sjoddy's yn Ljouwert hawwe se in geheime krêft ynset om de drokte oan te kinnen. "Myn skoanheit wurket mei", laket Ypie van der Leij as sy de keuken fan it restaurant ynrint. "Hy is al mei pensjoen, mar kin no moai noch efkes helpe. Hy docht benammen de ôfwask en wat oare putsjes, want hy is gjin kok", laket Ypie. "Mar we hawwe it sa drok, dat alle stipe wolkom is."

Skoanheit Piet is it dan ek mei Ypie iens. "Dizze tiid is it sa drok, dat ik ek net thússitte wol," seit hy wylst hy de ôfwask docht. "Twadde krystdei kinne we hjir mei-ite, sa betelje se my dan mar werom", laket Van der Leij.