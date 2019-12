Jonge fertochten (14 en 15) stekpartij Drachten langer fêst

De rjochter-kommissaris fynt dat de jonges fan 14 en 15 jier noch net frijkomme meie. Se ha beheinende maatregels oplein krigen.

Swierferwûne

By de stekpartij by in kafee oan de Zuidkade rekke sneintejûn in 15-jierrige jonge swierferwûne. Hy is oerbrocht nei it sikehûs yn Grins. De fertochten naaiden út, mar waarden let op de jûn oanholden.

Nei it ynsidint rekken omstanners slachs. Dêrby rekke in plysjeman ferwûne. De agint waard slein doe't er ambulânsepersoniel helpe soe dat troch omstanners bedrige waard. De man dy't de plysjeman sloech, hat him yntusken meld.