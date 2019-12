Twa jonges (13) oanholden mei sterke drank, mes en yllegaal fjoerwurk

Doe't de jonges de tafersjochhâlders seagen, besochten se guod te ferstopjen en fuort te fytsen. It die bliken dat de jonge fertochten twa flessen sterke drank, in mes en yllegaal fjoerwurk by harren hiene. Se binne oerbrocht nei it buro en de foarwerpen binne yn beslach naam.

De jonges ha proses-ferbaal krigen en der wurde soarchmeldingen dien. De âlden binne op 'e hichte brocht en sy ha de jonges op it buro ophelle.